Первым абхазским IRONMAN стал Борис Барциц

СУХУМ, 8 окт — Sputnik, Амра Амичба. Первым абхазским победителем в IRONMAN, проходившем в Барселоне, стал Борис Барциц.
Как признался сам атлет, к своей мечте стать первым абхазом IRONMAN он шел два года. Звание это пожизненное.
"Два года к этому шел, и вчера это состоялось. Конечно же, очень волновался перед стартом. Во-первых, старые травмы, во-вторых, никогда такой объем работы не выполнял. А это где-то 14 часов, почти 4 километра плавания, 180 километров — вело, 42 — бег. Максимум, что из этого раньше делал – это половина. И тем более, учитывая, что процентов 10-15 людей не смогли финишировать, я очень переживал, что окажусь в их числе, и что у меня что-то не получится. Причем, переживания были связаны не с тем, что я сдамся или не хватит силы воли, нет. С этим все в порядке. Переживал за внешние факторы. С велосипедом что-то случится, колесо лопнет или въедет в меня кто-нибудь. По каким-то независящим от меня причинам не удастся финишировать. Обидно было наблюдать за людьми, которые стояли на обочине и чуть ли не плакали из-за таких казусов с поломанными колесами и велосипедами, неудачно упавшими. Но все получилось", — сказал Барциц.
Спортсмен рассказал, что главная задача была уложиться в 14 часов и финишировать.
"Никаких задач пройти быстрее кого-то не было. Нужно было самому пройти все и не сойти с дистанции. Финишировать живым, здоровым, не получить травмы и попасть на финиш. И я с ней справился", — отметил Барциц и признался, что после 160 километров на велосипеде трудно было крутить педали, но финишировал бодро.
По его словам, на беге он взял медленную крейсерскую скорость.
"Шесть часов двадцать минут — медленно бежал. Всем улыбался, со всеми общался. В хорошем настроении духа финишировал. Был очень счастлив. С флагом нашей республики финишировать на таком мероприятии — это большое удовольствие и большое счастье, — заметил Барциц. – На заплыве волна была сумасшедшая.
Дождь, ветер, волны огромные были. Зрелище, завораживающее и вдохновляющее к плаванию. Проплыл очень хорошо.
отом попадаем в другую зону. Переодеваемся, берем велосипед. Первый круг я очень быстро проехал, а на втором круге решил восстановить силы, чтобы хватило на другую дистанцию. Неплохо плаваю, на велосипеде гоняю более или менее нормально. И из-за травмы — с бегом немного хуже", — поделился Барциц.
Супруга Бориса Елана Хашба также принимала участие в забеге IRONGERL.
"Мы были в футболках Сухумского забега, который пройдет в Абхазии 13 октября, это тоже привлекало внимание к мероприятию", — сказал абхазский IRONMAN Борис Барциц.
Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии cостоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 2,4 мили (3,86 км), заезда на велосипеде по шоссе на 112 миль (180,25 км) и марафонского забега на 26,2 мили (42,195 км). Триатлон IRONMAN считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире.