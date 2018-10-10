Перевоспитать в Абхазии: приютят ли клубы республики Кокорина и Мамаева

Драка, учиненная российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, может дорого обойтись для их карьеры, вплоть до пожизненной дисквалификации. О том, как в Абхазии оценили поступок футболистов и готовы ли местные клубы приютить их у себя, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Из-за дебоша, устроенного двумя российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, к ним в абхазском футбольном сообществе настроены негативно. Общее мнение можно свести к одному — нерадивые спортсмены бросают тень на весь футбол и потому они должны быть наказаны по всей строгости.

© Sputnik / Михаил Киреев Кокорин и Мамаев: футболистов подставили зарвавшиеся мажоры

"Они поступили некрасиво. Такие известные люди, которых знают не только в России, но и в мире, не должны попадать в такие ситуации. На них смотрит молодое поколение, которое занимается футболом, которое берет с них пример. А какой пример показывают эти люди? Мы своим игрокам постоянно говорим о том, как они себя должны вести и на поле, и за его пределами, что на них смотрят юноши, которые мечтают попасть в национальную сборную. Футболист должен чувствовать ответственность", – считает президент футбольного клуба "Динамо" Сухум Астамур Адлейба.

Вместе с тем Адлейба не против взять их в свой клуб. Игроки с таким колоссальным опытом, по его мнению, не помешали бы "Динамо".

"Наверное, мы бы смогли справиться с их дисциплиной, они бы начали вести себя по-другому", – уверен президент сухумского "Динамо".

Тренер же клуба, Юрий Логуа, более категоричен в суждениях. Он считает, что такие злостные нарушители дисциплины не подходят ни одному клубу.

"Мамаев и Кокорин получают огромные деньги. Четыре-пять миллионов в месяц. А сколько голов они забивают за сезон? Четыре-пять. Что один гол их стоит пять миллионов? Такие игроки мне не нужны. Да и мотивации играть за абхазские команды у них не было бы, значит, они тут пьянствовали бы. А такие спортсмены нам не нужны даже бесплатно", – заявил тренер.

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Такого же мнения придерживается и футболист национальной сборной Лаша Когония.

"Инцидент вопиющий. РФС вообще рассматривает возможность исключения футболистов из футбольного союза и может сделать так, чтобы с ними ни один российский футбольный клуб не подписывал контракт. Я целиком и полностью это поддерживаю, – отметил Когония. – Они нарушили не только профессиональную этику, но и общечеловеческие нормы. Это поведение диктуется безнаказанностью футболистов".

© Sputnik / Михаил Киреев Кокорина и Мамаева могут пожизненно дисквалифицировать за устроенные драки

Относительно того, взял бы он Кокорина и Мамаева в абхазский клуб на бесплатной основе, как свободных агентов, Когония очень сомневается.

"Это из области фантастики. Но если даже пофантазировать, то, мне кажется, не нужно их брать. Это не тренеры, а в качестве футболистов они ничего не дадут ", — уверен он.

Игрок ФК "Гагра" Астамур Цишба придерживается другого мнения. Он хоть и осуждает поступок Кокорина и Мамаева, но не против пригласить их в свой клуб.

"Вы знаете, когда Суарэса отстранили, сухумский футбольный клуб "Нарт" готов был заключить контракт с ним на время его дисквалификации. Об этом официально заявил президент клуба Геннадий Цвинария. Почему бы и в этом случае не поступить так?", – не исключил он возможность.

Футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев были задержаны в Москве по подозрению в нападении на людей во вторник 9 октября.

Пострадавшим оказался глава департамента Минпромторга Денис Пак. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы. Кроме Пака, в драке пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" (разработчик президентского лимузина Aurus) Сергей Гайсин.

Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службах футбольных клубов, руководство которых осудило действия спортсменов.

Московская полиция возбудила в отношении Кокорина и Павла Мамаева уголовное дело о хулиганстве.