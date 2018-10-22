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Амина Аншба

Амина Аншба стала второй в теннисном турнире на Сардинии

© Фото : Ralf Reinecke
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (245)
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Теннисный турнир Санта Маргарита Де Пула на Сардинии с участием теннисистки из Абхазии проходил с 15 по 21 октября.

СУХУМ, 22 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Теннисистка Амина Аншба заняла второе место на турнире Санта Маргарита Де Пула на Сардинии, сообщила мама абхазской спортсменки Эмма Кортава.

Амина Аншба
© Фото : предоставлено: Аминой Аншба
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"Финал был очень тяжелый. За день до этого в связи с дождями Амине пришлось играть три матча, две одиночки и пару. Следовательно, восстановиться было тяжело. Но Амина проявила характер и дала трехчасовой бой испанской теннисистке из первой сотни Сарра Торно на равных, не стушевалась, просто немного не повезло", — добавила она.

Абхазская теннисистка уступила сопернице в двух сетах со счетом 6:4 и 6:3. Всего на турнире Амина Аншба провела пять встреч. До турнира в Италии спортсменка занимала 333 место в мировом рейтинге, успех в турнире на Сардинии позволит ей значительно улучшить свои позиции и подняться на 298 место.

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Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет в 2013 году, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.

А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.

Темы:
Спортивная Абхазия (245)


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