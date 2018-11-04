Дмитрий Гвазава выиграл Кубок России по автогонкам Mitjet 2L

Шестой и заключительный этап Кубка России Mitjet 2L, который состоит из двух заездов, прошел в Сочи 4 ноября.

СУХУМ, 4 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава завоевал Кубок России по автогонками Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная) на автодроме в Сочи в воскресенье 4 ноября.

© Фото : Sergey Savrasov "Рыцари" асфальта: автогонки Mitjet 2L в объективе 12

Перед шестым и заключительным этапом автогонок Дмитрий Гвазава выиграл девять заездов в пяти этапах, в активе у него было 800 очков, у Антона Немкина — 722, у Михаила Макаровского — 714.

Единственный раз ему не удалось подняться на пьедестал в качестве победителя в первом заезде пятого этапа в Сочи. Эту гонку он начал с 11 позиции, но несмотря на это сумел завершить ее на второй позиции, во втором заезде он традиционно снова оказался лучшим.

Шестой этап автогонок начался для абхазского автогонщика также успешно, сразу после старта Дмитрий Гвазава вышел в лидеры, однако на первых кругах его преследовали Данила Иванов, с которым они выступают за команду "Lukoil Racing Team", Антон Немкин и Михаил Макаровский.

Однако очень скоро Дмитрий Гвазава сумел обеспечить себе комфортный отрыв от преследователей, которые уже боролись за второе место в гонке.

В итоге Гвазава финишировал с более чем восьмисекундным отрывом от ближайшего соперника Антона Немкина, третьим стал Михаил Макаровский, а Данила Иванов, который в первом заезде пятого этапа сумел опередить Дмитрия Гвазава, из-за проблем с автомобилем не оказался в призерах.

"Я понимал, что у меня темп выше, чем у Данилы, и если я его пропустил бы, то просто застрял бы за ним, мне приходилось дать понять ему, чтобы он не лез, а уцепился за мной. У меня какие-то неполадки были с машиной нужно будет разбираться", — подчеркнул Гвазава после первой гонки пятого этапа.

Вторую гонку заключительного этапа, Дмитрий Гвазава начал с десятой позиции. Но уже через несколько поворотов абхазский автогонщик обогнал все автомобили, которые ехали впереди и возглавил гонку. Однако, в отличии от первого заезда шестого этапа Дмитрию Гвазава навязали настоящую борьбу, и сделал это Данила Иванов, который обогнал его и закрепился на первом месте.

За Гвазава также увязался Антон Немкин, который раз за разом предпринимал попытки его обогнать, в прочем все они заканчивались безрезультатно. В попытках опередить Дмитрия Гвазава, Антон Немкин упустил момент атаки со стороны Михаила Макаровского, который обогнал его. В итоге Дмитрий Гвазава финишировал на втором месте, что не помешало ему выиграть Кубок России Mitjet 2L PRO (профессиональная) по количеству очков.

В общем зачете автогонок Mitjet 2L Михаил Макаровский стал вторым, а Никита Худов занял третье место. Кубок России по автогонкам Mitjet 2L Дмитрий Гвазава выиграл уже во второй раз, абхазский автогонщик становился лучшим в 2016 году.

"Прекрасно, что я двукратный обладатель Кубка России, и я очень горд, что выступал за команду "Lukoil Racing Team", оправдал их ожидания, и надеюсь в дальнейшем в таком же духе вперед в других классах", — подчеркнул Дмитрий Гвазава после гонки.

Он рассказал, что проводил тесты в другом классе автомобильных гонок GT4 и что возможно в 2019 году он будет выступать там.

"Я показал хорошую скорость, сейчас ведем работу со спонсорами, посмотрим как все сложится", — отметил автогонщик.

После финального этапа этого сезона команда Дмитрий Гвазава "Lukoil Racing Team" также стала первой, на втором месте "Motor Sharks".

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Класс Mitjet 2L зародился во Франции в 2012 году. Сегодня Mitjet 2L широко распространен во Франции, Италии, Германии, России и США. В гонках принимают участие более 40 машин.

Автомобили класса MITJET 2L – это металлический каркас и пластиковый корпус, двигатель 2.0L 16V, мощность – 260 лошадиных сил, шестиступенчатая секвентальная коробка передач, задний привод. Вес машин класса MITJET 2L – 750 килограммов, объем топливного бака – 37 литров.