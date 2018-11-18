Жуткое видео аварии на "Формуле-3" в Китае

Пилот вылетела с трассы после столкновения с другим участником гонки.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. В Сети появилось видео серьезной аварии на чемпионате "Формулы-3", в которую попала немецкая гонщица София Флерш, сообщает РИА Новости.

На четвертом круге гонки в Макао семнадцатилетняя спортсменка, столкнувшись с одним из соперников, вылетела с трассы. Ее болид взлетел в воздух, автомобиль перевернуло, он порвал сетку ограждения и приземлился за рельсом безопасности.

На данный момент о состоянии Флерш ничего не известно. Гонка остановлена красными флагами.

Блерш доставили в больницу с серьезными травмами. Во время инцидента также пострадали три зрителя, два фотографа и маршал, они также госпитализированы.

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