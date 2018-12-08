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Сухумский "Рубин-2" стал победителем первого турнира по мини-футболу

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Спорт
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Первый в истории Кубок Абхазии по мини-футболу, в котором участвовали 24 команды, проходил в Сухуме с 26 ноября по 7 декабря.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Сухумская команда "Рубин-2" стала победителем первого турнира по мини-футболу в Абхазии, рассказала на радио Sputnik президент Федерации мини-футбола Тимур Ахба.

Второе место занял столичный "Буревестник" и третье – "Гудаута".

"Эти команды существуют давно. Торговый дом "Рубин" выставил целых три команды на турнире и одна из них победила. "Буревестник" тоже довольно давно участвует в играх по мини-футболу. Это Сухумская команда. Гудаутская команда очень сильно понравилась, за счет духа, командных действий смогли дойти до полуфинала", – отметил Ахба.

По итогам первого турнира в Федерации планируют разбить команды на высшую и первую лигу, а уже весной – провести чемпионат Абхазии по мини-футболу.

"Те команды, которые дошли до 1/4  автоматически попадают в высшую лигу", – добавил Тимур Ахба.

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Кубок Абхазии по мини-футболу стартовал 26 ноября и завершился 7 декабря. В нем приняли участие 24 команды.



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