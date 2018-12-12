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Бой Батала Чежия с соперником из Танзании Мада Линус Мауго в Москве 12 декабря 2018

Батал Чежия отправил боксера из Танзании в нокаут

© Фото: скриншот: Youtube/MMABOXING
Спорт
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Международный вечер профессионального бокса, в котором Батал Чежия встретился с соперником из Танзании Мада Линус Мауго, состоялся в Москве 12 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский боксер Батал Чежия победил соперника из Танзании Мада Линус Мауго нокаутом на вечере профессионального бокса в Москве 12 декабря. 

Батал Чежия и его соперник из Танзании боксировали в восьмираундовом поединке в весовой категории до 76 килограммов.

В первом раунде трудно было отдать кому-то предпочтение, оба соперника действовали довольно активно, при этом точных попаданий было немного. Однако с началом второго раунда Чежия обрушил на Мауго серию ударов, от одного из них боксер из Танзании упал, но быстро поднялся на ноги.

© Foto / Screenshot: Сила ТВ
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Постепенно преимущество абхазского спортсмена становилось явным, но в третьем раунде Батал Чежия пропустил чувствительный удар, однако сумел удержаться на ногах.

В четвертом раунде Батал Чежия провел несколько успешных атак и отправил своего соперника в нокаут.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В течение 2017 года Батал Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.

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Батал Чежия уже провел восемь боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.

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