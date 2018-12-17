Борцы из Очамчыры взяли семь медалей на турнире в Санкт-Петербурге

IV традиционный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти чемпиона СССР Владимира Родионова, прошел в Санкт-Петербурге с 14 по 16 декабря.

СУХУМ, 17 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Семь из восьми молодых спортсменов по вольной борьбе из Очамчыры заняли призовые места на турнире в Санкт-Петербурге, рассказал корреспонденту Sputnik тренер Тимур Джопуа.

"Мои воспитанники, а также воспитанники Хаджарата Гадлия заняли первые, вторые и третьи места в этом турнире. Золото взяли Рустам Лагиндзе, Астамур Квициния и Богдан Багателия. Серебро - Алан Абшилава и Беслан Багателия, а бронзу взяли Леон Квициния и Даут Чолокуа", - рассказал Джопуа.

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Он добавил, что очамчырская команда принимала участие в этом турнире впервые, их пригласили организаторы. Всего на соревнование в Санкт-Петербург приехали 250 спортсменов из регионов России и Белоруссии.