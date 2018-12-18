Жозе Моуринью покинул пост тренера в "Манчестер Юнайтед"

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Португальский специалист Жозе Моуринью больше не является главным тренером клуба английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед".
Официальный сайт "МЮ" подтвердил факт увольнения.
"Мы хотели бы поблагодарить его за работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать удачи в будущем", - говорится на официальной странице клуба в Twitter.
Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.— Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.
We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC
Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, сменив на этом посту голландца Луиса Ван Гала. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии (2016), Кубок английской лиги (2016/2017) и победила в розыгрыше Лиги Европы (2016/2017).
В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" идет на шестом месте в таблице Премьер-лиги, в его активе 26 очков после 17 матчей. Клуб на 19 баллов отстает от лидирующего "Ливерпуля", которому в воскресенье 16 декабря проиграл со счетом 1:3.