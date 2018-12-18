01:56 19 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.75
  • EUR75.78
Поиск
Жозе Моуринью в автомобиле после ухода с поста тренера в Манчестер Юнайтед, 18 декабря 2018

Жозе Моуринью покинул пост тренера в "Манчестер Юнайтед"

© REUTERS / PHIL NOBLE
Спорт
Получить короткую ссылку
87 0 0

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера.

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Португальский специалист Жозе Моуринью больше не является главным тренером клуба английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед".

Официальный сайт "МЮ" подтвердил факт увольнения.

"Мы хотели бы поблагодарить его за работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать удачи в будущем", - говорится на официальной странице клуба в Twitter.

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, сменив на этом посту голландца Луиса Ван Гала. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии (2016), Кубок английской лиги (2016/2017) и победила в розыгрыше Лиги Европы (2016/2017).

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" идет на шестом месте в таблице Премьер-лиги, в его активе 26 очков после 17 матчей. Клуб на 19 баллов отстает от лидирующего "Ливерпуля", которому в воскресенье 16 декабря проиграл со счетом 1:3.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс
    "Отжать" нефтебазу

    Латвийско-украинские отношения развиваются в позитивном ключе, но есть моменты, которые их омрачают, заявил посол балтийской республики.

  • Историк, политолог и публицист Валерий Иванов (Валерий Виленский)
    Нехорошая история

    В Литве неизвестные пытались проникнуть в квартиру историка, политолога и публициста, гражданина России Валерия Иванова.

  • Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского
    Время и место

    Стало примерно известно где и когда пройдет встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидер Приднестровья Вадима Красносельского.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дух Рождества: фото самых необычных и впечатляющих елок в мире
Бревно, вертушка, поперек: абхазский джигит показал трюки на коне
"Бревно", "вертушка", "поперек": абхазский джигит показал трюки на коне
Рейтинг трезвости стран Европы — 2018
Рейтинг трезвости государств Европы — 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia