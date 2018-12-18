Жозе Моуринью покинул пост тренера в "Манчестер Юнайтед"

СУХУМ, 18 дек — Sputnik. Португальский специалист Жозе Моуринью больше не является главным тренером клуба английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед".

Официальный сайт "МЮ" подтвердил факт увольнения.

"Мы хотели бы поблагодарить его за работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать удачи в будущем", - говорится на официальной странице клуба в Twitter.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.

Моуринью возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года, сменив на этом посту голландца Луиса Ван Гала. Под его руководством команда завоевала Суперкубок Англии (2016), Кубок английской лиги (2016/2017) и победила в розыгрыше Лиги Европы (2016/2017).

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" идет на шестом месте в таблице Премьер-лиги, в его активе 26 очков после 17 матчей. Клуб на 19 баллов отстает от лидирующего "Ливерпуля", которому в воскресенье 16 декабря проиграл со счетом 1:3.