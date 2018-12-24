Четыре золотых и семь серебряных: абхазские боксеры удачно выступили в Сочи

Открытый чемпионат и первенство Сочи по боксу "Новогодний ринг" проходил с 21 по 23 декабря.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские боксеры выиграли четыре золотых и семь серебряных медалей на открытом чемпионате и первенстве в Сочи, сообщил корреспонденту Sputnik директор Республиканской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди оглы.

"Это ежегодный новогодний турнир в Сочи среди юношей, молодежи и взрослых, то есть принимали участие все возрастные категории. На соревнования приехали представители многих команд из районов и городов России, в основном это Краснодарский край, Ростовская область", - добавил он.

По результатам турнира, первые места заняли Сабри Джанба (16 лет – 66 килограммов) Лаша Акаба (16 лет – 75 килограммов) Георгий Гогохия (12 лет – 52 килограмма) и Ашот Джидарян (12 лет – 57 килограммов).

"Данные соревнования служили отборочным турниром на первенство (для юниоров – ред.) и чемпионат (для взрослых – ред.) Краснодарского края, который пройдет весной 2019 года", - сказал Карди оглы.

По его словам, абхазские боксеры выступили на турнире хорошо и оправдали надежды, которые на них возлагались.

"Мы довольны, потому что те ребята, на которых мы надеялись, выиграли за исключением двух спортсменов, которые не смогли победить", - подчеркнул Альберт Карди оглы.

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На открытом чемпионате и первенстве города Сочи по боксу "Новогодний ринг" принимали участие 25 воспитанников Республиканской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики.