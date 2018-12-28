На курортах "Роза Хутор" и "Газпром" заработал единый ски-пасс

К удовольствию гостей на горнолыжных курортах "Роза Хутор" и "Газпром" доступно 135 километров трасс.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik. Единый ски-пасс начал действовать 27 декабря на курортах "Роза Хутор" и "Газпром", сообщает портал Кубань24.

"В течение нескольких лет курорты Красной Поляны получали от своих гостей вопросы и предложения о введении единого ски-пасса. Наконец, опыт мировых горнолыжных курортов применен и в горном кластере Сочи", — рассказала менеджер по специальным проектам службы маркетинга и рекламы горно-туристического центра "Газпром" Екатерина Черненко.

По ее словам, первые продажи стартовали, спрос высокий. Горнолыжники обменивают ранее купленные сезонные ски-пассы на курорты "Газпром»" или "Роза Хутор" на единый.

© Sputnik / Артур Лебедев Новогодний спрос: Сочи стал самым востребованным курортом у россиян

"По итогам первых продаж можно сказать, что этот долгожданный продукт пользуется спросом, и наши гости его охотно покупают. Уверены, что его популярность в ходе сезона будет только расти", — сказал директор департамента по розничным продажам курорта "Роза Хутор" Леонид Зиченков.

В Сочи с 1 декабря стартовал горнолыжный сезон. Курорты "Роза Хутор" и "Газпром" подписали договор о введении единого ски-пасса в зимнем сезоне 2018-2019 годов. По единому ски-пассу горнолыжники и сноубордисты получают право кататься на трассах двух курортов — ГТЦ "Газпром" и "Роза Хутор".

Скатиться по Альпике: в Сочи открылась новая трасса>>

Гостям предложат несколько тарифов: разовый, сезонный абонемент и абонемент на несколько дней.