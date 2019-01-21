Жеребьевка Чемпионата Европы ConIFA-2019 состоится в Кракове

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA пройдет с 1 по 16 июня 2019 года в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жеребьевка Чемпионата Европы по футболу ConIFA состоится в Кракове 27 января, рассказал корреспонденту Sputnik вице-президент ConIFA Дмитрий Пагава.

Он также сообщил, что уже определены три корзины, в каждой из которых четыре команды. Сборная Абхазии попала в первую корзину, где также оказалась Падания – действующий чемпион Европы ConIFA (команды из одной корзины не могут оказаться в одной группе на турнире – ред.).

Игрок сборной Абхазии по футболу Шабат Логуа отметил, что особых предпочтений с кем играть в группе, у него нет, при этом подчеркнул, что в турнире представлено много сильных команд.

"Команды очень сильные, скорее всего, это будет один из самых сложных турниров ConIFA, сборные прибавили. Интересно было бы встретиться с Карпаталией, у нас уже были две встречи, была одна ничья и одно поражение, хотелось бы взять верх над ними", - отметил он.

Полузащитник национальной команды подчеркнул, что фавориты предстоящего турнира – хозяева первенства сборная Нагорного Карабаха и действующий чемпион Европы и Мира Падания.

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"Сейчас у каждого игрока идет своя подготовка в клубе, но уже ближе к чемпионату проведут сборы, в результате которых игроков пригласят в национальную сборную. Тренеры сборной будут определять, кто готов к предстоящему чемпионату Европы", - сказал Шабат Логуа.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. Чемпионат мира проводится каждые два года, нынешний турнир — третий. В 2014 году он проводился в Швеции, в 2016 — в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.