Адлейба о предстоящем бое в Сочи: могу войти в топ-10 боксеров России

Вечер профессионального бокса "Галактическая схватка-3", на котором выступит боксер из Абхазии Игорь Адлейба, пройдет в Сочи 9 февраля.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Победа на вечере профессионального бокса в Сочи позволит боксеру из Абхазии Игорю Адлейба войти в десятку лучших боксеров России, рассказал Адлейба корреспонденту Sputnik.

"Сейчас я нахожусь на 503 месте в мировом рейтинге и на 13 месте в российском. Победа в этом бою, думаю, позволит мне войти в топ-10", - сказал Адлейба.

© Foto / Screenshot: Сила ТВ Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи

Боксеру из Абхазии предстоит встретиться на ринге со спортсменом из Узбекистана Ахамджоном Инаковым, которого, считает Адлейба, выиграть будет нелегко.

По словам боксера, он и его тренер решили подняться на одну весовую категорию выше – с 63,5 килограммов до 66 килограммов. Связано это с тем, что Игорь растет и ему все сложнее сбрасывать вес.

Режим тренировок у него особо не изменился, но сейчас Игорь больше делает упор на скоростные бои.

"В данный момент у нас проходит работа над скоростью. До этого прошел несколько этапов по общей физической подготовке и выносливости. Для этого мы ежедневно проводим спарринги", - поделился боксер.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел пять боев на профессиональном ринге и одержал пять побед.

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Вечер профессионального бокса "Галактическая схватка-3" пройдет в Сочи 9 февраля в развлекательном центре "Галактика" курортной базы "Газпром". Начало турнира в 17:00. В рамках этого вечера состоится серия поединков за кубок президента России.