Сборная Абхазии по футболу сыграет контрольный матч с командой из Подмосковья

СУХУМ, 30 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу проведет контрольный матч с командой "Олимп" из подмосковного города Химки, сказал в интервью Sputnik главный тренер сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал.
"Это команда второй лиги чемпионата России, которая находится сейчас на сборах в Адлере. "Олимп" изъявил желание провести спарринг, мы согласились, так как готовимся к чемпионату Европы под эгидой ConIFA", - сказал Аджинджал.
В феврале запланирован сбор национальной команды, для подготовки к предстоящему первенству, сообщил главный тренер Беслан Аджинджал.
"Мы сейчас будем смотреть определенный круг кандидатов, попадающих в общую заявку, которые будут представлять нашу страну на чемпионате Европы", - уточнил он.
На просмотр будут приглашены лучшие игроки, из которых будут отобраны участники национальной команды, сообщил Аджинджал.
"Сейчас, футболисты, которые играют в чемпионате Абхазии уже приступили к тренировкам в своих клубах, поэтому определенная подготовка уже идет. В контрольном матче в составе сборной на поле выйдут только игроки национального первенства", - сказал главный тренер.
Жеребьевка группового этапа чемпионата Европы под эгидой ConIFA прошла в Кракове 27 января. Абхазия попала в группу B, где сыграет с графством Ницца и Чамерией.
В группе А встретятся Арцах, Сапми и Луганск, в группе С - Падания, Донецк и Сардиния, а в группе D силами померятся Секелиленд, Западная Армения и Южная Осетия.
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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году Чемпионат мира ConIFA прошел в Абхазии, сборная которой стала победителем турнира.