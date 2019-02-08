Паралимпийский комитет России условно восстановили в правах

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Международный паралимпийский комитет условно восстановил членство Паралимпийского комитета России с 15 марта 2019 года, сообщает RT со ссылкой на главу МПК Эндрю Парсонса.

Первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков ранее рассказал журналистам, что требования Международного олимпийского комитета, а именно 67 пунктов "дорожной карты", выполнены, все необходимые мероприятия проведены.

Как поясняет "Российская газета", российская сторона выполнила 69 из 70 критериев, кроме одного - не признала доклад эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена с бездоказательными обвинениями, выдвинутыми против России в августе 2016 года.

Однако, как отметил Парсонс, глупо продолжать ограничивать Паралимпийский комитет России в правах лишь из-за одного этого пункта. Если Россия не признала его за два года, то не стоит ждать, что это произойдет, резонно заметил глава международной организации.

Россия приняла условия восстановления РУСАДА>>

Членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года на основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном.