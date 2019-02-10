Игорь Адлейба о встрече с узбекским боксером: самый тяжелый бой

Боксер из Абхазии Игорь Адлейба победил спортсмена из Узбекистана Ахамджона Инакова на вечере профессионального бокса "Галактическая схватка-3", который проходил в Сочи 9 февраля.

СУХУМ, 10 фев - Sputnik, Бадрак Авидзба. Встреча с Ахмаджоном Инаковым была самым тяжелым боем, сказал в интервью Sputnik Игорь Адлейба после победы над узбекским боксером в Сочи.

"Я предполагал, что бой будет очень сложным для меня, не могу сказать, что был готов на все сто процентов, потому, что эта весовая категория для меня новая (до 66 кг - ред.). Тем не менее я хочу и в таком весе показать соперникам, что я конкурентный боец, чтобы они не думали, что меня легко выиграть", - сказал боксер.

В шестираундовом бою между Игорем Адлейба и Ахмаджоном Инаковым судьи единогласно присудили победу абхазскому спортсмену. При этом Инаков показал хороший бокс, оказав своему сопернику достойное сопротивление.

Боксер сказал, что на подготовку к бою у него ушел месяц. Посоветовавшись с тренером, Адлейба решил подняться на одну весовую категорию выше.

"Приняли такое решение, потому, что мне уже тяжело сбрасывать вес, я расту. В новой весовой категории не собираюсь никому уступать и намерен претендовать на чемпионские титулы. Соперник был с характером, с хорошей карьерой в любительском спорте. У нас был план в первые раунды бить ему по корпусу, скидывать его функциональные возможности, потом самому атаковать. План был выполнен", - отмечает Адлейба.

Спортсмен рассказал, что доволен результатом встречи, и что именно такие бои дают возможность расти, анализировать свои ошибки и делать правильные выводы.

"Следующий бой у нас будет скоро, пока не могу сказать точную дату, будем наращивать физическую выносливость, взрывные качества, чтобы мы могли в новой весовой категории бить очень сильно и мощно. Огромное спасибо хотел сказать болельщикам в моей стране Абхазии, очень многие приехали на бой, многие пишут, это очень приятно", - подчеркнул боксер.

Перед боем, Игорь Адлейба подписал промоутерское соглашение с организацией "Boxing Promotions".

"Надеемся, что это соглашение будет взаимовыгодным, компания приобрела в лице Игоря перспективного боксера, который мы надеемся станет чемпионом мира, надеюсь и у спортсмена такие же планы", - сказал генеральный директор "Boxing Promotions" Герман Титов.

© Foto / Screenshot: Сила ТВ Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи

Промоутерский контракт рассчитан на пять лет, рассказал помощник председателя Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Артур Адлейба.

"Мы около двух лет не подписывали ни с кем контракт, выбирали промоутеров, в конце концов решили подписать этот контракт", - отметил Артур Адлейба.

Игорь Адлейба – многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации, обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России. Адлейба провел пять боев на профессиональном ринге и одержал пять побед.

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Вечер профессионального бокса "Галактическая схватка-3" проходил в Сочи 9 февраля в развлекательном центре "Галактика" курортной базы "Газпром".