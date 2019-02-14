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Инал Гаделия стал победителем турнира по дзюдо в Донецке

© Foto / предоставлено Иналом Гаделия
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (254)
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Международный турнир по дзюдо на призы Валентина Руслякова проходил в Донецке с 10 по 12 февраля.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба.  Инал Гаделия стал победителем V международного турнира по дзюдо на призы мастера спорта международного класса, участника XXVII Олимпийских игр Валентина Руслякова.

"Нам пришло приглашение на этот турнир за месяц до соревнований. Готовился к турниру, как обычно, проводил утренние и вечерние тренировки, постепенно повышал нагрузки", - сказал абхазский дзюдоист.

Первый бой Инал Гаделия провел с российским спортсменом, которого он победил уже на второй минуте.

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"Во втором бою у меня была встреча с дзюдоистом из Луганской народной республики, с ним пришлось порубиться, но тем не менее я победил где-то на третьей минуте. А в финальной встрече боролся с представителем Донецка, мне удалось победить и его", - подчеркнул Гаделия.

Иналу Гаделия 23 года, он выступает в абсолютной весовой категории от 73 килограммов. Его ближайшее выступление намечено на апрель на чемпионате России по самбо среди студентов, которое пройдет в городе Дзержинск. 

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Международный турнир по дзюдо проходил в городе Донецке с 10 по 12 февраля. В соревнованиях приняло участие около 160 спортсменов из ДНР, ЛНР, России и Абхазии.

Темы:
Спортивная Абхазия (254)

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