Макгрегора арестовали за разбой и освободили под залог

Ирландскому бойцу смешанного стиля (MMA) Конору Макгрегору предстоит предстать перед судом, дата слушаний пока не объявлена.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Ирландского бойца Конора Макгрегора задержали в Майами-Бич в США по обвинению в разбое и преступном причинении ущерба и позже освободили под залог в размере 12,5 тысячи долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter аккаунт журналиста ESPN Ариэля Хельвани.

© REUTERS / Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports Хабиб и Конор вновь сразятся в октагоне

В сообщении подчеркивается, что Макгрегору предстоит предстать перед судом, однако дата слушаний пока не объявлена.

По данным полиции, Макгрегор был задержан в понедельник, он якобы выбил телефон из рук потерпевшего, который пытался сделать фотографию с бойцом, после чего несколько раз наступил на мобильный и ушел вместе с телефоном. По словам потерпевшего, стоимость телефона составляет одну тысячу долларов.

Ранее Конор Макрегор был дисквалифицирован на шесть месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов после потасовки с Хабибом Нурмагомедовым, которую устроили бойцы после поединка 6 октября в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 229 в США в бою за титул UFC в легком весе.

Макгрегор в MMA одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.