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Даниел Гумба стал вторым на турнире по вольной борьбе в Сыктывкаре

© Foto/ Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (264)
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Чемпионат Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе проходил 16-17 марта в Сыктывкаре.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Даниел Гумба занял второе место в чемпионате Северо-Западного федерального округа по вольной борьбе среди взрослых в весовой категории 57 килограммов. Об этом в интервью Sputnik рассказал тренер спортсмена Даут Лазба.

"Даниелу Гумба 19 лет, и этот турнир для него был не по возрасту, однако организаторы включили его в чемпионат, так как спортсмен из Абхазии выступает за Сыктывкар на различных соревнованиях", - добавил он.

© Foto/ sport.rkomi
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Несмотря на то, что соперники по турниру были старше по возрасту и опытнее на борцовском ринге, спортсмену из Абхазии удалось подняться на вторую ступеньку пьедестала почета.

Даут Лазба отметил, что турнир в Сыктывкаре был отборочным на чемпионат России, право на участие в котором абхазский борец получил ранее, а чемпионат Северо-западного федерального округа стал для него подготовительным к нему.

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В ближайших планах Даниела Гумба – участие в Чемпионате России среди юниоров, который пройдет в апреле в Иркутске. Чемпионат Северо-западного федерального округа по вольной борьбе проходил 16-17 марта в Сыктывкаре.

© Foto/ Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
Даниел Гумба стал вторым на турнире по вольной борьбе в Сыктывкаре
Темы:
Спортивная Абхазия (264)

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Теги:
Вольная борьба


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