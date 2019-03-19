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Первенство и чемпионат Абхазии по боксу в Ткуарчале

Первенство и чемпионат Абхазии по боксу состоялись в Ткуарчале

© Foto/ Facebook/Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации г.Сухум
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (265)
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В Первенстве и чемпионате Абхазии по боксу в Ткуарчале приняли участие около ста спортсменов республики.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первенство и чемпионат Абхазии по боксу состоялись в Ткуарчале  16 и 17 марта, сообщил Sputnik главный специалист спортивного отдела Государственного комитета по физической культуре и спорту Анзор Твидзба.

Он также сообщил, почему проводится Первенство и чемпионат по боксу в рамках одного турнира и чем они отличаются друг от друга.

"Если мы проводим чемпионат, то он проходит среди взрослых – 17-18 лет, но спортсменов такого возраста мало, в основном после школы они уезжают в Россию учиться дальше. Мы всегда проводим и Первенство и чемпионат, так как в первенстве могут участвовать дети от 2003 до 2006 годов", - отметил он.

Организация турнира прошла на высшем уровне, в Ткуарчал съехались спортсмены со всей республики, сообщил Твидзба. По его словам, бокс в республике сегодня развивается хорошо.

© Foto / Беслан Адлейба
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"Бокс на самом деле развивается очень хорошо, многие ребята тренируются и приносят хорошие результаты, есть победители первенств России, растет хорошее поколение", - подчеркнул он.

В прошлом году Первенство и чемпионат Абхазии прошел в Гудауте, в турнире приняли участие около 80 спортсменов, в этом году количество участников возросло до ста.

Медали турнира разыгрывались в трех возрастных категориях - 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002 годов рождения.

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Организатор – Государственный комитет Республики Абхазия по физической культуре и спорту.  В турнире приняли участие около 100 спортсменов из всех городов и районов Абхазии.

Темы:
Спортивная Абхазия (265)

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Теги:
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