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Трое абхазских спортсменов завоевали путевки на чемпионат России по вольной борьбе

© Foto/ Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (267)
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Чемпионат Центрального федерального округа по вольной борьбе среди мужчин проходил в Воронеже с 19 по 21 марта.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазские спортсмены выиграли две золотые медали и одну серебряную на чемпионате Центрального федерального округа по вольной борьбе среди мужчин, рассказал в интервью Sputnik тренер борцов  Тимур Джопуа.

© Foto / предоставлено Игорем Берая
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Согласно итогам соревнований, Осман Джугелия в весовой категории 65 килограммов и Георгий Адлейба в весовой категории 61 килограмм  заняли первые места, Асланбек Гварамия в весе 86 килограммов стал вторым.

Тренер борцов отметил, что чемпионат Центрального федерального округа по вольной борьбе среди мужчин был отборочным на чемпионат России, который пройдет в июле 2019 года, в нем примут участие Осман Джугелия, Георгий Адлейба и Асланбек Гварамия.   

Тимур Джопуа напомнил, что участники чемпионата ЦФО из Абхазии - титулованные спортсмены.

"Асланбек Гварамия - чемпион мира среди юношей 2015 года и чемпион России среди молодежи прошлого года. Он участвовал в мировом первенстве, где занял пятое место. Георгий Адлейба стал вторым в чемпионате России прошлого года, а Осман Джугелия - чемпион России среди юношей", - подчеркнул наставник.

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Турнир прошел с 19 по 21 марта в городе Воронеж и был отборочным на чемпионат России.

© Foto/ Государственный комитет РА по физической культуре и спорту
Чемпионат Центрального федерального округа по вольной борьбе среди мужчин // Foto / Государственный комитет РА по физической культуре и спорту

 

Темы:
Спортивная Абхазия (267)

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Теги:
Вольная борьба


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