"Росэнергоатом" экипировал юных футболистов сухумского "Динамо" к турниру в Сочи

Турнир "Hopes Cup 2019" пройдет с 23 по 30 марта в Олимпийском парке в Сочи.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Концерн "Росэнергоатом" приобрел для детской команды сухумского "Динамо" 2008-2009 годов рождения футбольную форму и мячи, сказал тренер команды Мераб Квеквескири.

"Когда мы обратились с просьбой в "Росэнергоатом" к нашему соотечественнику Джумберу Ткебучава, он сразу же откликнулся на просьбу и выделил средства на приобретение футбольной формы", - добавил он.

На перечисленные средства были куплены комплекты белого и синего цветов.

Команда под руководством Мераба Квеквескири существует уже четыре года, в связи с финансовыми трудностями, расходы на приобретение футбольной экипировки несли родители игроков, они же оплачивали поездки на турниры.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детская футбольная команда Динамо Сухум

"Эта первая такая помощь, нам очень приятно, родители и дети довольны. Помимо формы, "Росэнергоатом" приобрел нам мячи и оплатил поездку на турнир "Hopes Cup 2019", - рассказал наставник команды.

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Турнир "Hopes Cup 2019" пройдет с 23 по 30 марта в Олимпийском парке в Сочи, в соревнованиях примут участие 34 команды. Помимо "Динамо", из Абхазии в этом турнире примет участие детский состав сухумского "Нарта".