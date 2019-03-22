19:13 22 Марта 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.77
  • EUR72.59
Поиск

"Галактическая схватка": Игорь Адлейба сразится с Алексеем Тухтаровым

© Foto / allfight
Спорт
Получить короткую ссылку
610

Вечер профессионального бокса, на котором выступит абхазский спортсмен Игорь Адлейба, пройдет на курортной базе "Газпром" в Сочи 6 апреля.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский боксер Игорь Адлейба встретится на ринге с российским спортсменом Алексеем Тухтаровым на вечере профессионального бокса в Сочи 6 апреля, сообщил корреспонденту Sputnik помощник председателя Госкомспорта Абхазии Артур Адлейба.

"Сопернику, Алексею Тухтарову, 33 года. Мы ознакомились с его спортивной историей. Алексей – мастер спорта международного класса по кикбоксингу, мастер спорта по тайскому боксу, трехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион России, призер Кубка мира. На 13 лет старше Игоря. Но Игорь готов биться. Посмотрим, что из этого получится на ринге", – сказал Артур Адлейба. 

Игорь Адлейба сейчас находится в Екатеринбурге. Сейчас, по словам помощника председателя Госкомспорта Абхазии, он готовится к бою.

Это седьмой рейтинговый бой Игоря Адлейба. Если абхазский спортсмен выиграет у Алексея Тухтарова, то он существенно повысит свой рейтинг.

Боксер Адлейба: и в новой весовой категории я не собираюсь никому уступать>>

Вечер профессионального бокса, на котором выступит абхазский спортсмен Игорь Адлейба, пройдет в Сочи 6 апреля.

 

По теме

Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи
Игорь Адлейба победил Ахамджона Инакова в Сочи
Игорь Адлейба о встрече с узбекским боксером: самый тяжелый бой
Теги:
Игорь Адлейба


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: Эрдоган против динозавра и "Мисс Россия"
Крушение туристического парома в Ираке попало на видео
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia