"Галактическая схватка": Игорь Адлейба сразится с Алексеем Тухтаровым

Вечер профессионального бокса, на котором выступит абхазский спортсмен Игорь Адлейба, пройдет на курортной базе "Газпром" в Сочи 6 апреля.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазский боксер Игорь Адлейба встретится на ринге с российским спортсменом Алексеем Тухтаровым на вечере профессионального бокса в Сочи 6 апреля, сообщил корреспонденту Sputnik помощник председателя Госкомспорта Абхазии Артур Адлейба.

"Сопернику, Алексею Тухтарову, 33 года. Мы ознакомились с его спортивной историей. Алексей – мастер спорта международного класса по кикбоксингу, мастер спорта по тайскому боксу, трехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион России, призер Кубка мира. На 13 лет старше Игоря. Но Игорь готов биться. Посмотрим, что из этого получится на ринге", – сказал Артур Адлейба.

Игорь Адлейба сейчас находится в Екатеринбурге. Сейчас, по словам помощника председателя Госкомспорта Абхазии, он готовится к бою.

Это седьмой рейтинговый бой Игоря Адлейба. Если абхазский спортсмен выиграет у Алексея Тухтарова, то он существенно повысит свой рейтинг.

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Вечер профессионального бокса, на котором выступит абхазский спортсмен Игорь Адлейба, пройдет в Сочи 6 апреля.