Четыре золота и бронзу привезли абхазские боксеры с турнира в России

Первенство Краснодарского края по боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения прошло в Туапсе с 16 по 22 марта.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Четыре золотые и одну бронзовую медаль завоевали молодые боксеры из Абхазии на Первенстве Краснодарского края, рассказал корреспонденту Sputnik тренер юношеской сборной Абхазии по боксу Ираклий Цурцумия в субботу 23 марта.

"В этих соревнованиях принимали участие девять спортсменом из Абхазии в составе сочинской сборной команды. Из девяти наших боксера четверо взяли золото и один бронзу. Первые места заняли сухумчане Давид Шахбазян, Ашот Джидорян, Георгий Гогохия и Саир Качарава из Гудауты. Бронзу – Даниил Псардия из Сухума", - сказал Цурцумия.

"Золотые" медали позволят спортсменам из Абхазии выступить на чемпионате по боксу Южного федерального округа, который состоится в Сальске Ростовской области в апреле 2019 года. Если им удастся там одержать победу, подчеркнул тренер, они будут отобраны на Первенство России.

© Foto / Ираклий Цурцумия Первенство Краснодарского края по боксу среди юношей 2005-2006 годов рождения прошел в Туапсе с 16 по 22 марта

В этих соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов со всего Краснодарского края, уточнил Цурцумия.

"Наши ребята провели по четыре боя и это достаточно сложно в таком возрасте. Можно сказать, что дети впервые приняли участие в соревнованиях такого высокого уровня", - отметил он.

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Тренеры спортсменов – Ираклий Цурцумия, Аляс Агрба, Арнольд Губаз, Олег Тарасов, Беслан Адлеиба.