"Гагра" одолела "Самурзакан" в чемпионате Абхазии по футболу

Матч девятого тура чемпионата Абхазии между футбольными клубами "Гагра" и "Самурзакан" состоялся на галском центральном стадионе во вторник 26 марта.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik, Бадри Есиава. ФК "Гагра" одержал победу над "Самурзаканом" из Гала со счетом 3:1 в девятом туре чемпионата Абхазии по футболу, рассказал директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко во вторник 26 марта.

"В первом тайме гагрская команда атаковала, а галская оборонялась, но во втором тайме "Самурзакан" перехватил инициативу. В пользу "Самурзакана" назначили пенальти, но игрок этого клуба не сумел забить гол", - рассказал Федоренко.

Счет был открыт на 44 минуте игроком гагрского клуба Юрием Чикировым. Спустя минуту Астамур Цишба со штрафной линии увеличил разрыв до двух мячей. Ответил "Самурзакан" на 65 минуте. Автор гола - Георгий Джапаридзе. Гол, который поставил точку в игре, забил игрок ФК "Гагра" Рамин Барциц на 77 минуте.

Директор футбольной лиги Абхазии

© Foto / Виталий Федоренко ФК "Гагра" одержала победу над "Самурзаканом" из Гала

добавил, что матч мог бы быть зрелищнее, если позволило бы техническое состояние поля галского центрального стадиона. По пятибальной шкале Федоренко оценил его на тройку.

Удаление не помеха: "Нарт" одолел "Рицу" в Чемпионате Абхазии по футболу>>

В чемпионате Абхазии по футболу принимают участие шесть команд: футбольные клубы "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.