Открытое первенство Новокубанского района по тхэквондо, в котором участвовали спортсмены из Абхазии, завершилось в воскресенье 7 апреля.

СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские тхэквондисты заняли призовые места на соревнованиях в Новокубанске, сообщил один из тренеров спортсменов Тимур Барцыц.

В копилке команды из Абхазии восемь первых мест, три вторых и восемь третьих.

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"Первые места заняли Инал и Дамир Смыр, Леонард Керян, Исмаил Айба, Аита Кардава, Энвер Отырба, Руслан Хамалян и Арсений Цвох. Вторые места – Самир Бадия, Данат Барциц и Гарик Текнеджян. И третьи места – Леон Айба, Андрей Багарян, Даниил Дзкуя, Данил Сарян, Эдуард Текнеджян, Сергей Гаспарян, Эрик Барциц, Александр Трапш", – рассказал Тимур Барциц.

По его словам и дети и тренера довольны результатом. Из 19 спортсменов, представлявших Абхазию, все заняли призовые места.

"Мы готовились к этим соревнованиям и наши ожидания оправдались", – добавил Барциц.

© Foto / предоставлено Тимуром Барциц Абхазские тхэквондисты заняли призовые места на соревнованиях в Новокубанске

Тренируют юных спортсменов Тимур Барциц и Эдуард Арзуманян.

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Открытое первенство Новокубанского района по тхэквондо, в котором участвовали спортсмены из Абхазии, проходило в Новокубанске 6 и 7 апреля. В нем принимали участие более 180 спортсменов из Краснодарского края. Абхазию представляли 19 тхэквондистов.