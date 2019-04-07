СУХУМ, 7 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские тхэквондисты заняли призовые места на соревнованиях в Новокубанске, сообщил один из тренеров спортсменов Тимур Барцыц.
В копилке команды из Абхазии восемь первых мест, три вторых и восемь третьих.
"Первые места заняли Инал и Дамир Смыр, Леонард Керян, Исмаил Айба, Аита Кардава, Энвер Отырба, Руслан Хамалян и Арсений Цвох. Вторые места – Самир Бадия, Данат Барциц и Гарик Текнеджян. И третьи места – Леон Айба, Андрей Багарян, Даниил Дзкуя, Данил Сарян, Эдуард Текнеджян, Сергей Гаспарян, Эрик Барциц, Александр Трапш", – рассказал Тимур Барциц.
По его словам и дети и тренера довольны результатом. Из 19 спортсменов, представлявших Абхазию, все заняли призовые места.
"Мы готовились к этим соревнованиям и наши ожидания оправдались", – добавил Барциц.
Тренируют юных спортсменов Тимур Барциц и Эдуард Арзуманян.
Леон Цвижба стал чемпионом России по паратхэквондо>>
Открытое первенство Новокубанского района по тхэквондо, в котором участвовали спортсмены из Абхазии, проходило в Новокубанске 6 и 7 апреля. В нем принимали участие более 180 спортсменов из Краснодарского края. Абхазию представляли 19 тхэквондистов.