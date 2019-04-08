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Боксерские перчатки

Бокс по дружбе: спортсмены из Осетии и Абхазии встретятся на ринге

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Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (272)
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Делегация спортсменов из Абхазии состоит из 13 боксеров.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Матчевые встречи между боксерами Южной Осетии и Абхазии пройдут во Дворце спорта Цхинвала 11 апреля, сообщил Sputnik директор Республиканской школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Абхазии Альберт Карди-оглы.

Абхазию в столице Южной Осетии представят 13 боксеров.

"Это юноши школьного возраста. Мы отобрали на мероприятие лучших боксеров республики и у нас есть все шансы победить, мы едем с хорошим настроем. Встреча будет дружественной", - отметил Карди-оглы.

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По словам представителя делегации, в рамках поездки спортсмены из Абхазии также посетят Кубок государства Алания по профессиональному боксу, который пройдет в Цхинвале 10 апреля.

Темы:
Спортивная Абхазия (272)
Теги:
Бокс


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