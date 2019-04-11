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"Рица" выиграла у "Гагры" в чемпионате Абхазии по футболу

© Foto / Виталий Фидаренко
Спорт
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Встреча футбольных клубов "Рица" и "Гагра" состоялась в четверг 11 апреля.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гудаутская "Рица" одержала победу над футбольным клубом "Гагра" со счетом 1:0, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги страны Виталий Федоренко.

© Foto / Виталий Фидоренко
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Победный гол на 30 минуте забил атакующий полузащитник футбольного клуба "Рица" Астамур Тарба. 

"Рица" строила игру на контратаках, и эта тактика оправдала себя. "Гагра" старалась слаженно обороняться. В целом в матче было мало голевых моментов", – сказал Федоренко.

По мнению Федоренко, обеим командам игра далась сложно.

"Снова мы столкнулись с очень вязким полем. Футболистам было сложно играть", – рассказал директор футбольной лиги Абхазии.

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Несмотря на проигрыш, футбольный клуб "Гагра" сохраняет второе место в турнирной таблице чемпионата Абхазии, "Рица" с "Афоном" делят третье место. 

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