Юные футболисты из Нового Афона примут участие в турнире в Санкт-Петербурге

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команды "Афон-1" (2008 года рождения – ред.) и "Афон-2" (2009 года рождения – ред.) примут участие в детском международном турнире "JUNIOR FOOTBALLER CUP", сказал в интервью Sputnik главный тренер Армен Капикян.

"Мы поедем на этот турнир во второй раз, впервые участвовали в нем в прошлом году и заняли пятое место. Будут представлены четыре группы, состоящие из четырех команд", - добавил он.

Турнир пройдет на стадионе "Динамо" на Крестовском острове.

В рамках поездки в Санкт-Петербург, помимо турнирных встреч, планируется провести товарищеский матч с игроками футбольной академии "Зенита".

"Кроме того, нас пригласили на матч премьер-лиги среди взрослых команд между "Зенитом" и ЦСКА, который состоится 12 мая. Также команда "Зенит" хочет предоставить возможность, чтобы мы могли попасть на тренировки команды перед игрой с ЦСКА и пообщаться с футболистами", - подчеркнул Капикян.

"JUNIOR FOOTBALLER CUP" - это крупнейший в России детский международный турнир, где участвует более 120 команд из 10 стран мира.

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Уже пятый год подряд JUNIOR FOOTBALLER CUP проводится в период майских праздников. Впервые турнир прошел в Санкт-Петербурге в 2006 году. После организаторы решили проводить его каждый год, сделав из него красочный массовый футбольный фестиваль, в котором смогут участвовать любые команды в возрасте 5-12 лет из различных регионов России и зарубежья.