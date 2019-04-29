Фестиваль цветных поясов: тхэквондисты из Абхазии выступили в Дагомысе

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Тхэквондисты из Абхазии удачно выступили на Фестивале цветных поясов в Дагомысе, рассказал тренер спортсменов Тимур Барциц.

По итогам соревнований в программе "спарринг" абхазские спортсмены завоевали 21 золотую медаль, 16 серебряных и 16 бронзовых медалей, в программе "туль" у спортсменов 12 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

"Возраст спортсменов - от семи до 17 лет. Мы часто принимаем участие в турнирах в различных городах России, сейчас мы будем готовиться к Кубку Европы, который пройдет в Олимпийском парке в Сочи с 5 по 9 июня", - рассказал Барциц.

Абхазию на Фестиваль цветных поясов в Дагомысе представляли 68 спортсменов.

Победителями турнира стали – Людмила Иванова, Руслана Гусак, Аурика Кузнецова, Амир Багарян, Андрей Халайджян, Артем Каракеян, Сария Цоцория, Михаил Авитенц, Саид Газиев, Арсени Дармава, Данил Кушба, Давид Кочконян, Тамаз Торчинава, Резо Торчинава, Вероника Чакрян, Никита Ухваков, Ашот Мелетлян, Андрей Богаря, Инал Смыр, Альберт Бабаян, Амир Анкваб, Рауль Барциц, Анжелика Оганян, Анита Кардава и Рустам Барциц.

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В турнире принимали участие более 200 спортсменов из Сочи, Адлера, Дагомыса и Республики Абхазия.