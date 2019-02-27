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Сборная Абхазии на Первенстве Сочи по тхэквондо

Абхазские тхэквондисты взяли "полный комплект" медалей на чемпионате в Сочи

© Foto / Саида Гунба
Спорт
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Темы:
Спортивная Абхазия (260)
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Сборная Абхазии по тхэквондо состояла из 29 спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет.

СУХУМ, 27 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Сборная Абхазии по тхэквондо взяла 15 золотых, восемь серебряных и три бронзовых медалей на Первенстве Сочи по тхэквондо, которое прошло с 22 по 24 февраля, сообщила Sputnik тренер команды Саида Гунба.

Команда из Абхазии заняла второе место на первенстве по тхэквандо в Сочи
© Фото : Тимур Барциц
Команда из Абхазии заняла второе место на первенстве по тхэквондо в Сочи

Сборная Абхазии состояла из 29 спортсменов в возрасте от 7 до 16 лет и заняла первое место в командном зачете.

"Многие семилетки у нас выехали впервые, они себя прекрасно показали и достигли больших результатов. Ребята заняли четыре первых места", - добавила тренер.

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По словам Гунба, после победы сборная готовится к Первенству по тхэквондо в Адыгее, а также планирует попасть на Чемпионат России.

Сборная Абхазии на Первенстве Сочи по тхэквондо
© Foto / Саида Гунба
Сборная Абхазии на Первенстве Сочи по тхэквондо
Темы:
Спортивная Абхазия (260)

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Теги:
Тхэквондо


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