"Афон" и "Динамо" сыграли вничью в первом матче Кубка Абхазии по футболу

В Кубке Абхазии участвует шесть команд, которые разделены на две группы, в группе А – "Афон", сухумское "Динамо" и галский "Самурзакан", в группе B – столичный "Нарт", "Гагра" и гудаутская "Рица".

СУХУМ, 29 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. В первом матче Кубка Абхазии по футболу 2019 года, команды "Афон" и "Динамо" сыграли вничью 1:1, сказал корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

Счет в этом матче открыл игрок "Афона" Алмас Вардания на 30-й минуте, а уже на 33-й минуте встречи столичные динамовцы сумели отыграться, ответный мяч забил Дмитрий Отставнов.

"Поле находилось не в лучшем состоянии, кочки не позволяли играть в комбинационной футбол. Мяч в основном передавался по воздуху, у футболистов борьба была не только между собой, но и с полем. Зрелищной игры не получилось, игроки старались использовать навесные передачи", - добавил Федоренко.

В Кубке Абхазии участвует шесть команд, которые разделены на две группы, в группе А находятся – "Афон", сухумское "Динамо" и глаский "Самурзакан". В группе B – столичный "Нарт", "Гагра" и гудаутская "Рица".

"Команды в группах сыграют по два матча, из одной группы две команды набравшие наибольшее количество очков выходят в полуфинал, которые будут состоять из одной игры, затем будет сыгран финал", - заметил Виталий Федоренко.

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Финальный матч Кубка Абхазии по футболу 2019 года состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 15 мая.