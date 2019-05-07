Абхазские дзюдоисты завоевали "золото" и "серебро" на фестивале в Ростове

Международный фестиваль по дзюдо среди юношей и девушек, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, проходил в Ростовской области с 4 по 6 мая.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Сария Кварацхелия. Абхазские спортсмены завоевали "золото" и "серебро" на Международном фестивале по дзюдо в Ростовской области, сообщил корреспонденту Sputnik тренер Виктор Акуция.

"По итогам, у нас одно "золото" и одно "серебро". В весовой категории 42 килограмма первое место занял Даур Еремадзе, а среди девушек в весовой категории 63 килограмма второе место заняла Виктория Коидзе", – рассказал Акуция.

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Международный фестиваль по дзюдо, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, проходил в городе Гуково Ростовской области с 4 по 6 мая. В нем участвовали спортсмены из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Абхазии, Адыгеи, Калмыкии, ДНР, ЛНР, КЧР.

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Абхазию представили четыре спортсмена: Даур Еремадзе, Тигран Сельвян, Аслан Хаджимба и Виктория Коидзе.