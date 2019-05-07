Определились все полуфиналисты Кубка Абхазии по футболу

Кубковый матч между "Рицой" и "Гагрой" прошел на стадионе города Гудаута во вторник 7 мая.

СУХУМ, 7 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кубковый матч между гудаутской "Рицой" и "Гагрой" завершился со счетом 2:1 в пользу футболистов из Гагры, сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольной лиги Абхазии Виталий Федоренко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумское "Динамо" вышло из группы в Кубке Абхазии по футболу

В Кубке Абхазии изначально участвовало шесть команд, которые были разделены на две группы, в группе А – "Афон", сухумское "Динамо" и галский "Самурзакан". В группе B – столичный "Нарт", "Гагра" и гудаутская "Рица".

По правилам розыгрыша Кубка Абхазии по футболу, каждая команда в группах должна сыграть по два матча, из одной группы выходят две команды, набравшие наибольшее количество очков.

Из группе А в полуфинал вышли "Афон" и сухумское "Динамо", из группы В в полуфинале сыграют сухумский "Нарт" и гудаутская "Рица".

"Афон" вышел из группы в Кубке Абхазии по футболу>>

Полуфинальные игры Кубка Абхазии 2019 года по футболу состоятся 10 мая, а финальный матч состоится на стадионе "Динамо" в Сухуме 15 мая.