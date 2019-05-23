Не досчитались: четыре команды выбыли из чемпионата Европы ConIFA

Чемпионат Европы по версии ConIFА пройдет в этом году в столице Нагорного Карабаха Степанакерте, соревнования стартуют 1 июня.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборные команды Ниццы, Сардинии, ДНР и ЛНР по разным причинам не смогут выступить в чемпионате Европы по футболу по версии ConIFA в Арцахе, сообщает пресс-служба Федерации футбола Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аджинджал об участии Абхазии в ЧЕ ConIFA-2019: игроки настроены на победу

Ввиду отсутствия на турнире четырех команд, ранее сформированные четыре группы, были объединены в две. Таким образом, в группе А сыграют: Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Арцах. В группа Б: Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

Сборная Абхазии второго июня в первой игре чемпионата померится силами с Чамерией. Говоря о подготовке к чемпионату Европы ConIFA 2019, главный тренер сборной Беслан Аджинджал отметил, что все идет по ранее намеченному плану.

Церемония открытия турнира состоится 1 июня. Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье, 9 июня.

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ConIFA — футбольная организация, образованная 7 июня 2013 года. Объединяет футбольные федерации, не являющиеся членами FIFA. С 2014 года ConIFA проводит чемпионаты мира и Европы.