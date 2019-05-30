Sputnik Абхазия будет транслировать игры ЧЕ ConIFA-2019

Церемония открытия чемпионата Европы по футболу по версии ConIFA состоится 1 июня в республике Нагорный Карабах, финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.

СУХУМ, 30 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Информационное агентство Sputnik Абхазия будет вести видеотрансляции игр чемпионата Европы ConIFA-2019 в Нагорном Карабахе на сайте https://sputnik-abkhazia.ru/.

Первая трансляция с участием сборной Абхазии и Чамерии начнется 2 июня в 15:00. 3 июня национальная команда Абхазии встретится с командой Сапми в 17:00, а 4 июня в 17:00 поклонники футбола смогут посмотреть матч между Абхазией и хозяевами турнира – сборной Нагорного Карабаха. Финальную игру можно будет посмотреть 9 июня в 19:00.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Сборная Абхазии по футболу прибыла в Нагорный Карабах для участия в ЧЕ ConIFA-2019

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

Церемония открытия турнира состоится 1 июня в республике Нагорный Карабах. Финал пройдет в Степанакерте в воскресенье 9 июня.

В главную команду по футболу попали голкиперы Инал Кацба и Илья Щерба, защитники Лев Тарба, Георгий Жанаа, Лев Бабурин, Астамур Цишба. В полузащите будут играть Тимур Агрба, Шабат Логуа, Тарас Хагба, Гига Бенидзе, Виктор Пимпия, Даур Чанба, Ака Званбая, Алан Хугаев, Даниил Чирикбая, Гудиса Смыр и Роман Зикрач. Группу нападающих представляют Дмитрий Маскаев, Рамин Барциц и Данило Ардзинба.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд.