Аджинджал о победе над сборной Чамерии: мы ее выстрадали

Главный тренер сборной Абхазии по футболу прокомментировал победу над командой Чамерии на ЧЕ ConIFA-2019.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу заслужила победу над Чамерией, сказал в интервью Sputnik главный тренер национальной команды по футболу Беслан Аджинджал.

Сборная Абхазии обыграла в первом матче чемпионата Европы ConIFA-2019 сборную Чамерии со счетом 3:1.

"Я очень рад победе, мы ее выстрадали, так как было очень жарко. Я никогда не сомневался в наших футболистах, в их характере. Считаю, что мы заслуженно победили сегодня", - сказал после матча Аджинджал.

В стартовом матче сборная Абхазии сначала пропустила гол, но во втором тайме нападающий Дмитрий Маскаев сравнял счет, а полузащитник Шабат Логуа отличился еще дважды.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

Соперники сборной Абхазии по группе "А" Сапми и Нагорный Карабах встретятся 2 июня в 17:30. Из каждой группы выходит по две команды, которые продолжат борьбу за первое место в турнире.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.