Зеленую карточку впервые применили на Чемпионате Европы по футболу ConIFA-2019

Стартовый матч чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 между сборными Абхазии и Чамерией состоялся на городском стадионе города Аскеран в воскресенье 2 июня.

СУХУМ, 2 июн – Sputnik. Зеленую карточку впервые применили на чемпионате Европы по футболу под эгидой ConIFA, рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.

Зеленую карточку арбитр матча "Абхазия-Чамерия" показал игроку сборной Абхазии Тимур Агрба за симуляцию.

"После того, как Тимуру показали зеленую карточку, я спросил его, был "фолл" против него или нет. Он ответил, что "фолл" действительно был. В футболе так бывает и рефери такой же человек, как и все. Он тоже может ошибиться", - сказал Манаргия.

Он добавил, если бы судья все-таки разглядел нарушение, то он должен был бы назначить пенальти в ворота сборной Чамерии.

Атмосферу на стадионе Аскеран пресс-секретарь Федерации футбола республики назвал прекрасной, болельщики, в том числе жители Нагорного Карабаха, активно поддерживали сборную Абхазии.

На матче присутствовали члены абхазской делегации, председатель Армянской общины Абхазии Галуст Трапизонян, советник президента республики Валерий Майромян, государственный министр Нагорного Карабаха, глава города Аскерам Гегам Бегларян.

"Все они болели за сборную Абхазии. Были с флагами Абхазии, и было очень приятно наблюдать эту картину. В перерыве между таймами они обсуждали игру, и было видно, что они переживают за сборную нашей страны", - отметил Манаргия.

Сборная Абхазии по футболу обыграла в первом матче чемпионата Европы ConIFA-2019 сборную Чамерии со счетом 3:1 в воскресенье 2 июня.

В группе "А" сыграют Абхазия, Чамерия (Албания), Сапми (Лапландия), Нагорный Карабах. В группе "Б": Падания (Италия), Секейский край (Румыния), Западная Армения (Турция), Южная Осетия.

Соперники сборной Абхазии по группе "А" Сапми и Нагорный Карабах встретятся 2 июня в 17:30. Из каждой группы выходит по две команды, которые продолжат борьбу за первое место в турнире.

Сборная Абхазии по футболу начала ЧЕ ConIFA-2019 с победы над Чамерией>>

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.