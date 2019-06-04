Ни одной ничьи: что принесли два первых игровых дня ЧЕ ConIFA-2019

СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. На чемпионате Европы по футболу ConIFA 3 июня состоялся второй игровой день, в котором сборная Абхазии одержала вторую победу на турнире.

К своему второму матчу на турнире с командой Сапми (Лапландия) сборная Абхазии подошла, имея три очка в своем активе (после победы над Чамерией 3:1 – ред.), успех в матче мог обеспечить сборной Абхазии выход в стадию плей-офф, если бы в параллельном матче Нагорный Карабах, у которого также было три очка, либо сыграл вничью с Чамерией, либо победил.

Однако победила Чамерия со счетом 3:1, а сборная Абхазии одолела соперника 1:0. Таким образом, после двух игр у абхазской команды шесть очков, у Нагорного Карабаха и Чамерии по три, а Сапми очков еще не набрал, и уже потерял шансы на выход из группы "А". Две команды, которые преодолеют групповую стадию, станут известны 4 июня, после заключительных матчей в группе.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Болельщики сборной Абхазии

Прямую трансляцию матча Нагорного Карабаха и Абхазии можно посмотреть сегодня на сайте Sputnik Абхазия в 17:00.

В группе "В" во второй игровой день действующие чемпионы Европы сборная Падании играла с Южной Осетией и уступила со счетом 2:1. В другом матче Западная Армения разгромила Секейский края со счетом 5:0. На данный момент в группе "В" у сборной Южной Осетии шесть очков, у Падании и Западной Армении по три, а Секейский край потерял шансы на выход из группы потерпев два поражения.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.