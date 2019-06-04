Сборная Абхазии вышла в плей-офф ЧЕ ConIFA-2019

Матч между сборными Абхазии и Нагорного Карабаха на ЧЕ ConIFA-2019 прошел в городе Мартуни.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии вышла из группы "А" с первого места на чемпионате Европы ConIFA-2019, сыграв 1:1 с хозяевами турнира командой Нагорного Карабаха.

На заключительный матч в группе "А" с командой Нагорного Карабаха в составе абхазской команды вышли: вратарь Инал Кацба, Георгий Дгебуадзе, Лев Бабурин, Георгий Жанаа, Астамур Цишба, Алан Хугаев, Лев Тарба, Шабат Логуа, Даниил Чирикбая, Данило Ардзинба и Дмитрий Маскаев.

Перед последней игрой в группе, в активе абхазской команды было шесть очков, у Нагорного Карабаха и Чамерии по три, Сапми в двух играх очков не набрал. Исходя из турнирной таблицы сопернику абхазской команды необходимо было побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

© Foto / Федерация футбола Абхазии Болельщики во время матча сборной Абхазии и сборной Нагорного Карабаха

В самом начале встречи Нагорный Карабах имел хорошую возможность отличиться, но удар по воротам точным не получился. Сборная Абхазии с первых минут матча стала демонстрировать красивую комбинационную игру, мяч практически не задерживался в центре поля, футболисты доставляли игровой снаряд в линию атаки.

Перспективы Нагорного Карабаха на выход из группы стали еще более призрачными, когда на восьмой минуте Дмитрий Маскаев обыграв нескольких футболистов сборной Нагорного Карабаха в штрафной соперника, отдал мяч Шабату Логуа, который открыл счет в матче.

Однако, при активной поддержке болельщиков, на 33-й минуте хозяевам удалось сравнять счет, гол забил Норик Мкртчян. В концовке первого тайма, сборная Нагорного Карабаха перехватила игровое преимущество, ход игры контролировали хозяева поля.

До конца игры, команды больше голов друг другу не забили. Со второго места из группы "А" вышла Чамерия, которая обыграла Сапми (Лапландия) со счетом 4:0 и набрала шесть очков.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.