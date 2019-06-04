Беслан Аджинджал о выходе в плей-офф ЧЕ ConIFA-2019: движемся к цели

Сборная Абхазии вышла из группы "А" с первого места на чемпионате Европы ConIFA-2019, сыграв 1:1 с хозяевами турнира, командой Нагорного Карабаха.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии двигается к той цели, которая была поставлена перед началом чемпионата Европы ConIFA-2019, сказал главный тренер команды Беслан Аджинджал, комментируя выход сборной в плей-офф турнира.

"Я ожидал любой результат, который выводил нашу команду в полуфинал турнира, и мы смогли этого добиться, огромное спасибо футболистам", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистки о том, как он оценивает шансы сборной Абхазии на победу в чемпионате Европы ConIFA-2019, Беслан Аджинджал сказал, что оценивать шансы должны те, кто делает прогнозы.

"Наше дело тренировать, а футболистов - играть, поэтому делать какие-то прогнозы не буду. Перед началом турнира стояла задача, к которой мы идем", - сказал главный тренер абхазской команды.

Беслан Аджинджал поблагодарил болельщиков Нагорного Карабаха, которые поддерживают сборную Абхазии.

"Такая теплая поддержка болельщиков не может нас не радовать и не трогать наши сердца", - подчеркнул он.

Игру сборной Нагорного Карабаха Аджинджал оценил очень высоко, отметив, что футболисты сражались на поле, как настоящие мужчины.

"Очень хорошая и достойная команда, но, к сожалению, сегодня кто-то из нас должен пройти дальше. Любой спортивный форум, который проходит на международном уровне, сближают страны, люди узнают друг о друге, мы приехали с такой же целью, чтобы нас узнали", - сказал Аджинджал.

Капитан сборной Абхазии полузащитник Шабат Логуа забил единственный гол команды в игре с Нагорным Карабахом, что позволило сыграть вничью.

"Мы очень рады, что выполнили задачу, вышли из группы с первого места. Матч был тяжелым, мы бились, не все, конечно, получалось, но достигли результата, который нас устроил", - заметил футболист.

Логуа об игре с Нагорным Карабахом: не все получилось, но результат нас устроил>>

Два первых дня на турнире сборная Абхазии играла на естественном покрытии, а матч с Нагорным Карабахом проходил на искусственном поле, это, конечно, очень существенная разница, отметил Логуа.

"Искусственное поле было не в лучшем состоянии, очень скользкое, и, я думаю, это сказалось на действиях игроков. Во втором тайме я попросил замену, так как получил небольшую травму голеностопа, но к полуфиналу я буду готов выйти на игру", - подчеркнул он.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.