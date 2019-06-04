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Сборная Абхазии

Сборная Абхазии сыграет с Западной Арменией в полуфинале ЧЕ ConIFA-2019

© Foto / Федерация футбола Абхазии
Спорт
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Темы:
ConIFA-2019 (67)
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Полуфинал чемпионата Европы ConIFA-2019 между сборными Абхазии и Западной Армении состоится 6 июня в 17:00.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу сыграет в полуфинале чемпионата Европы под эгидой ConIFA-2019 с Западной Арменией в четверг 6 июня.

В другом полуфинале, который пройдет параллельно, встретятся Южная Осетия и Чамерия.

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Заключительные игры в группах состоялись 4 июня, по их результатам, команды Сапми (Ладландия), Нагорного Карабаха, Падании и Секейского края не прошли в стадию плей-офф.

В своем заключительном матче в группе Абхазия встречалась с хозяевами турнира Нагорным Карабахом, встреча завершилась 1:1. В другом матче группы "А" Чамерия разгромила Сапми – 4:0.

В группе "В" в последнем туре группового этапа Южная Осетия и Секейский край сыграли вничью – 2:2, Падания и Западная Армения также разошлись миром – 1:1.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.

Темы:
ConIFA-2019 (67)

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Теги:
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