Сборная Абхазии сыграет с Западной Арменией в полуфинале ЧЕ ConIFA-2019

Полуфинал чемпионата Европы ConIFA-2019 между сборными Абхазии и Западной Армении состоится 6 июня в 17:00.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Сборная Абхазии по футболу сыграет в полуфинале чемпионата Европы под эгидой ConIFA-2019 с Западной Арменией в четверг 6 июня.

В другом полуфинале, который пройдет параллельно, встретятся Южная Осетия и Чамерия.

Заключительные игры в группах состоялись 4 июня, по их результатам, команды Сапми (Ладландия), Нагорного Карабаха, Падании и Секейского края не прошли в стадию плей-офф.

В своем заключительном матче в группе Абхазия встречалась с хозяевами турнира Нагорным Карабахом, встреча завершилась 1:1. В другом матче группы "А" Чамерия разгромила Сапми – 4:0.

В группе "В" в последнем туре группового этапа Южная Осетия и Секейский край сыграли вничью – 2:2, Падания и Западная Армения также разошлись миром – 1:1.

Логуа об игре с Нагорным Карабахом: не все получилось, но результат нас устроил>>

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.