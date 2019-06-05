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Команда Медиа

"ConIFA" против "Медиа": в Нагорном Карабахе прошел товарищеский матч

© Foto / Федерация футбола Абхазии
Спорт
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Темы:
ConIFA-2019 (70)
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Полуфинальный игры на чемпионате Европы по футболу ConIFA-2019 в Нагорном Карабахе состоятся 6 июня.

СУХУМ, 5 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Команды "ConIFA" и "Медиа" провели товарищеский матч в Нагорном Карабахе, рассказал Sputnik пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии Алхас Манаргия.

"В команду "ConIFA" вошли организаторы турнира, в ее составе на поле вышел и президент организации Пер Андерс Блинд. Команду "Медиа" собрали из представителей средств массовой информации, которые освещают турнир в Нагорном Карабахе", - сказал он.

Спортивный результат в этой игре был не столь важен, главное было получить удовольствие от матча.

"У всех приподнятое настроение, все дружны и хорошо общаются. Кстати, такой теплой атмосферы я не наблюдал например на Северном Кипре, где проходил предыдущий чемпионат Европы ConIFA", - отметил Манаргия.

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© Foto / Федерация футбола Абхазии
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Безусловно, участники этого турнира не могли проявить мастерства, как команды борющиеся за победу в ConIFA-2019, однако они играли достойно, подчеркнул пресс-секретарь Федерации футбола Абхазии.

"Конечно возраст многих давал о себе знать, но, в то же время, чувствовалось, что у них было футбольное прошлое. Этих людей объединяет одно – любовь к футболу, и то, что основное время матча завершилось со счетом 4:4, а потом пробили серию пенальти, говорит о том, что они очень азартные игроки, которые не собирались изначально сводить матч к ничьей", - расскзал Манаргия.   

Победитель матча определился в серии одиннадцатиметровых ударов, в которых сильнее оказалась команда "Медиа".

Команда ConIFA
© Foto / Федерация футбола Абхазии
Команда "ConIFA"

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.

Темы:
ConIFA-2019 (70)

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Теги:
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