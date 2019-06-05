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Абхазы исполнили: смотрите, что устроила национальная сборная в Нагорном Карабахе

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Темы:
ConIFA-2019 (70)
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Полуфинальный матч между сборными Абхазии и Западной Армении на чемпионате Европы ConIFA-2019 состоится 6 июня в 17:30.

Участники чемпионата Европы ConIFA-2019 побывали в древнем городе Нагорного Карабаха  – Шуши.

В культурную программу входило посещение достопримечательностей Нагорного Карабаха, побывали футболисты в Художественной галерее, Музее денег. Кроме того, они познакомились с национальными танцами и песнями Нагорного Карабаха. Некоторые из абхазских футболистов пробовали исполнить армянские танцы, и у них это неплохо получалось.

Полуфинальный матч между сборными Абхазии и Западной Армении на чемпионате Европы ConIFA-2019 состоится 6 июня в 17:30.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.

Темы:
ConIFA-2019 (70)

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Теги:
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