Бухта энтузиастов: как готовят будущих яхтсменов в Абхазии

О том, как проходят тренировки в парусной школе яхт-клуба "Амра", как быстро новичкам покоряется море, почему ребят не пускают на международные соревнования и с какими финансовыми проблемами столкнулся яхт-клуб, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Девять утра. На набережной Махаджиров спокойно, кое-где слышны отрывки из истории Абхазии – это ранние экскурсионные группы и еще не совсем проснувшийся гид. Но, если прислушаться, можно услышать немного охрипший, властный мужской голос.

"Крути руль на себя! Крути, говорю! Локоть подними, что сидишь как вкопанный? Ты что не ел с утра, проснись!" - доносится голос тренера единственного в Абхазии яхт-клуба "Амра" Владимира Калинина.

"Вот честно, мне должны молоко бесплатно выдавать, столько приходится кричать. А что делать? В море тише не слышно. Вы не пугайтесь, это у нас тренировки так проходят",- улыбается он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренер Владимир Калинин

Ежедневно с 9 до 12 утра в яхт-клубе обучают парусному спорту. Обучение проходит бесплатно, в школу принимают детей с восьми лет. Раньше сажать ребенка в лодку не имеет смысла, еще не окреп, объясняет тренер.

"Прежде чем мы принимаем ребенка в школу, обязательно должны получить справку от врача о его физическом здоровье, только после этого мы допускаем их к занятиям. Если у ребенка проблемы с позвоночником, шеей, этот спорт не для него. Здесь большие нагрузки, нужно быть полностью здоровым", - добавил он.

Приручить лодку

Тренировки начинаются на суше – разминка, пробежка, отжимания. Далее теория, будущим яхтсменам рассказывают, как "приручить" паруса и вести лодку в нужном направлении.

В бухту новичков запускают примерно на второй-третий день обучения, дают порулить парусами и почувствовать море.

"У некоторых глаза квадратные, они в шоке, но все равно приходят на тренировку на второй день. Другим сразу удается, они как-то быстро осваивают технику. У каждого по-разному", - объясняет Владимир.

Наш разговор прервал восьмилетний Алексей, который решил устроить себе перерыв у причала. Тренер самовольство не поощряет.

"Ну-ка, быстро садись в лодку и продолжай. Ты сюда не к бабушке отдыхать пришел. Давай быстрее надевай жилетку", - дает указания Владимир.

Алексей не спорит, но с лодки едва слышно: "Сейчас еще один круг сделаю и все, последний".

Кто-то все же остается на берегу. У Георгия разболелся живот, признается – утром слишком плотно позавтракал.

"Ну вот, я же говорил им, не ешьте много. Достаточно одного жареного яйца и чая", - жалуется тренер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировка у причала "Амра"

Спустя полчаса мальчик все же выходит в море на своем однопарусном "Оптимисте". На помощь пришла мама, которая подбадривает сына с берега вместе с тренером. Зоя сама привела сына в парусный спорт, когда услышала объявление.

"Мы ведь приморский город, хотелось бы, чтобы люди занимались этим спортом. Я считаю, что для мальчика это отличный вид спорта на лето", - считает она.

Георгий занимается спортом всего пять дней, но уже успел набраться профессионального "жаргона".

"Теперь я знаю, что такое мачта, гик и шкоды. Еще я научился уже управлять парусом и рулем, и мне совсем не страшно. А сегодня я даже сам подготовил лодку и снарядил ее", - объяснил он.

В море за новичками следят опытные яхтсмены, которые занимаются в школе больше пяти лет. Среди них и 14-летняя Ярослава Семушина. Спортом она занимается уже девять лет.

"Однажды я гуляла с бабушкой по набережной и увидела, как от причала отходят парусные лодки, так и пришла сюда. Для меня море как второй дом, я провожу здесь столько же времени, сколько и на суше", - рассказала она.

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Но любовь к морю у девочки была не с первого взгляда. На первой тренировке девочку настиг шторм.

"Помню, как я сильно испугалась, на ногах стоять не могла, но все равно вернулась и не пожалела. Ведь море дарит свободу действий", – призналась Ярослава.

© Sputnik / Томас Тхайцук В яхт клуб "Амра" принимают детей с восьми лет

На энтузиазме

Тренировки в яхт-клубе проходят круглый год и каждый день. В море спортсмены выходят даже зимой при специальной экипировке.

"Я знаю, что они больны этим спортом. Однажды они даже пришли сюда второго января, когда пошел снег. Боялись, что лодки не укрыты", - рассказал Владимир.

По словам тренера, многие ребята уже готовы принимать участие в профессиональных соревнованиях, их звали на чемпионаты в Геленджике и даже Таиланде, но у клуба и администрации города не хватает финансов.

"Нам даже сказали, что выдадут новые лодки, нужно было оплатить дорогу и проживание. Мы посчитали и получилось, что поездка обойдется у нас около 15 тысяч долларов. Сказали, что это много, и мы не поехали. Такая же ситуация произошла в Геленджике. Обидно, что мы портовый город, а этот вид спорта держится на энтузиазме", - добавил он.

За одно занятие тренер может обучить всего 12 спортсменов – не хватает лодок, их всего шесть. Один "Оптимист" стоит примерно 50 тысяч рублей, лодки олимпийского класса для ребят постарше обойдутся примерно в 500 тысяч рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тренировки в яхт-клубе "Амра"

"Амра" существует за счет средств городского бюджета. Но, по словам Калинина, деньги существуют только на бумагах. В последний раз инвентарь клуба, по словам тренера, обновлялся примерно в 2007 году. Было приобретено два катамарана и несколько однопарусных лодок.

"Я не помню, когда в последний раз нам выделяли средства. По документам нам должны выделять 18 тысяч рублей в месяц, но по факту их нет", - добавил он.

Средства на ремонт лодок и приобретение нового инвентаря ученики и персонал клуба собирают своими силами, поддерживают и родители.

"Мы клеим, замазываем лодки. Благо, у нас нет особых штормов, и мы не уходим далеко. Приходится приобретать бельевые веревки, вместо профессиональных", - рассказывает Владимир.

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Несмотря на проблемы, яхтсмены не жалуются и очень бережно относятся к свои лодкам. Ребята признались, что зачастую им приходится самим чинить свой транспорт, но "дядя Вова" хоть и часто ругает, но очень помогает.