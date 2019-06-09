Детский "Нарт" стал победителем на турнире "DAGOMYS CUP"

Детско-юношеский турнир по футболу "DAGOMYS CUP", в котором участвовали две команды из Абхазии, прошел в Дагомысе 9 июня.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Детский футбольный клуб "Нарт" стал победителем на турнире "DAGOMYS CUP", сообщил корреспонденту Sputnik директор футбольного клуба Геннадий Цвинария.

"Футболисты ФК "Нарт" 2010 года рождения стали победителями на турнире "DAGOMYS CUP". В финале они встретились с сочинской командой "Жемчужина", которую обыграли с общим счетом 5:4. Основное время команды сыграли вничью, 2:2. Но в серии пенальти наши ребята выиграли со счетом 3:2", – рассказал Цвинария.

В турнире также принимала участие команда "Нарт", состоящая из футболистов 2009 года рождения.

"Команда 2009 года заняла четвертое место. Но для нас главное – не результат, а участие. В целом мы довольны", – добавил Геннадий Цвинария.

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Детско-юношеский турнир по футболу "DAGOMYS CUP", в котором участвовали команды из Абхазии, прошел в Дагомысе 9 июня.