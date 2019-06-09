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Матч Западная Армения - Южная Осетия

Южная Осетия стала чемпионом Европы ConIFA-2019

mycujoо
Спорт
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Темы:
ConIFA-2019 (85)
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Финал чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 между Южной Осетией и Западной Арменией прошел на стадионе имени Степана Шаумяна в Степанакерте 9 июня.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Южной Осетии обыграла сборную Западной Армении в финале Чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 в воскресенье 9 июня.

Гол, принесший Южной Осетии победу на чемпионате, реализовал Ибрагим Бараев на 64 минуте.

Сборная Абхазии после матча со сборной Чамерии
© Foto / Федерация футбола Абхазии
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За время матча футболисты Южной Осетии создавали больше опасных моментов, но нельзя сказать, что за ними было абсолютное игровое преимущество.

На последних секундах компенсированного времени в ворота Южной Осетии был назначен пенальти. Но юго-осетинский вратарь сотворил футбольное чудо, отбив, как удар с 11-метровой отметки, так и добивание футболиста сборной Западной Армении.

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA проходил с 1 по 9 июня 2019 года в Нагорном Карабахе.

Сборная Абхазии стала бронзовым призером на чемпионате, обыграв сборную Чамерии в серии пенальти со счетом 5:4.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.

Темы:
ConIFA-2019 (85)
Теги:
ConIFA


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