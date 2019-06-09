Южная Осетия стала чемпионом Европы ConIFA-2019

Финал чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 между Южной Осетией и Западной Арменией прошел на стадионе имени Степана Шаумяна в Степанакерте 9 июня.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Южной Осетии обыграла сборную Западной Армении в финале Чемпионата Европы по футболу под эгидой ConIFA-2019 в воскресенье 9 июня.

Гол, принесший Южной Осетии победу на чемпионате, реализовал Ибрагим Бараев на 64 минуте.

За время матча футболисты Южной Осетии создавали больше опасных моментов, но нельзя сказать, что за ними было абсолютное игровое преимущество.

На последних секундах компенсированного времени в ворота Южной Осетии был назначен пенальти. Но юго-осетинский вратарь сотворил футбольное чудо, отбив, как удар с 11-метровой отметки, так и добивание футболиста сборной Западной Армении.

Чемпионат Европы под эгидой ConIFA проходил с 1 по 9 июня 2019 года в Нагорном Карабахе.

Сборная Абхазии стала бронзовым призером на чемпионате, обыграв сборную Чамерии в серии пенальти со счетом 5:4.

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Конфедерация независимых футбольных ассоциаций ConIFA, основанная 7 июня 2013 года, объединяет сборные по футболу, официально не входящие в состав FIFA. Она насчитывает более 40 команд. В 2016 году турнир проводился в Абхазии, сборная которой в итоге заняла первое место.