Абхазские скакуны взяли "золото" и "бронзу" на Кубке президента России

XVI скачки на приз президента Российской Федерации состоялись на Центральном Московском ипподроме в среду 12 июня.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазский скакун Конард Лорд занял третье место на Кубке Президента России на Центральном Московском ипподроме, сообщил Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

"Этот же скакун занимал первые места в предыдущие два года. История конного спорта не помнит, чтобы одна и та же лошадь занимала первое место два года подряд. Сейчас он взял "бронзу" на дистанции 2400 метров, но и это неплохой результат. Конь уже возрастной, ему восемь лет", - добавил он.

По словам Камлия, первое место в скачках за Приз Арабский скакун на дистанции 2000 метров также занял скакун из Абхазии Тюдор.

В соревнованиях принимали участие лошади старше четырех лет, принадлежащие владельцам из России, стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии.

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Призовой фонд скачек на приз президента России составляет 10 миллионов рублей. Организаторами скачек выступают Министерство сельского хозяйства России и АО "Российские ипподромы".