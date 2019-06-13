Составлен рейтинг самых дорогих футболистов в мире

Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory) опубликовал список самых дорогостоящих футболистов в мире.

СУХУМ, 13 июн - Sputnik. Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе признан самым дорогостоящим футболистом в мире, передает РИА Новости со ссылкой на данные Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Стоимость трансфера 20-летнего Мбаппе оценивается в 252 миллиона евро.

На второе место в рейтинге эксперты исследовательского центра поставили нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха (219,6 млн).

© AFP 2019 / JEFF ZELEVANSKY Мохаммед Салах

Замкнул тройку самых дорогих футболистов полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинга (207,8 млн).

© AFP 2019 / MIGUEL RIOPA Рахим Стерлинг

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси – на четвертом месте рейтинга (167,4 млн). Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (118,1) – на 20-м месте.

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Представителей России или российских клубов в рейтинге, составлявшемся для топ-5 европейских лиг, нет.