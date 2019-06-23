Академия футбола Unity действует независимо от Федерации футбола Абхазии, и на сегодняшний день в трех группах академии обучаются 34 спортсмена.

СУХУМ, 23 июн - Sputnik, Сария Кварацхелия. Первая Европейская футбольная академия Unity официально открылась в Сухуме в воскресенье 23 июня.

"Это первый подобный футбольный проект в Абхазии. Мы увидели смысл во введении новой концепции футбола в республике. Это современный футбол, который будет прогрессировать и эволюционировать. Именно здесь и именно сегодня начинается история нового футбола в Абхазии", - сказал на официальном открытии директор академии Unity Гиви Тодуа.

Тодуа отметил, что академия уже добилась того, чтобы в 2020 году один из ее подопечных отправился в Амстердам, на стажировку в футбольном клубе "Аякс".

На официальное открытие академии пришел и министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

"История абхазского футбола имеет глубокие корни. Думаю, буквально через 10-12 лет Абхазия станет обладателем кубков Европы и мира. Вижу большое футбольное будущее Абхазии", - отметил он.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Официальное открытие футбольной академии Unity

После официального открытия тренер Лаша Когония провел гостям мастер-класс по футболу.

Академия футбола Unity действует независимо от Федерации футбола Абхазии. Методика обучения футболу в академии будет отличаться от принятой в Абхазии и ориентироваться на европейские стандарты. Тодуа считает, что политика молодежного футбола в Абхазии уже давно не соответствует современным стандартам.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Официальное открытие футбольной академии Unity

На сегодняшний день в трех группах академии обучаются 34 спортсмена 2012 - 2014-х годов рождения.

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Академия пока не обладает собственной спортивной базой и футбольным полем. Тренировки проходят на мини-полях у здания Совмина и на Набережной махаджиров.